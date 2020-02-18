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Bağdat Caddesi’nde bir otomobil takla attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 07:35 | Son Güncelleme

Sabahın ilk saatlerinde Maltepe ilçesinde yer alıp Kadıköy’e kadar uzanan Bağdat Caddesi’nde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil suratlı bir şekilde kaldırımlara çarparak takla attı.

Bağdat Caddesi’nde bir otomobil takla attı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Maltepe ilçesi, Cevizli Mahallesi, Bağdat Caddesi’nde meydana geldi.

İçerisinde Kerem Ali A. ve sürücü Burak Ö.'nün bulunduğu otomobil, Bağdat Caddesi’nde kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetmesiyle birlikte yolda zikzaklar çizmeye başlayan beyaz otomobil önce kaldırımlara çarptı daha sonra takla atıp aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Büyük bir gürültünün meydana geldiği kazayı görenler bir yandan araç içerisindeki iki kişiye yardım etmeye çalışırken diğer yandan itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundular. Maltepe itfaiye istasyonunun kaza için harekete geçtiği sıralarda vatandaşlar yaralıları, hurdaya dönen otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücü Önder ve yanındaki Ateş, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Bilinçleri açık bir şekilde hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumları hakkında net bir bilgi öğrenilemedi.

CADDE BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın meydana geldiği Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapatılırken takla atan otomobilin kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken itfaiye ekipleri takla atan otomobilde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için gerekli kontrolleri yaparak olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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