Bağdat Caddesi'nde feci kaza! Bankta oturan çift dehşeti yaşadı

Kaza, saat 02.45 sıralarında Erenköy Mahallesi Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıkarken o sırada her şeyden habersiz bankta oturan Cansu Safi ve nişanlısı otomobilin altında kaldı. Hızını alamayan ve bir süre çifti sürükleyen araç başka bir otomobile çarparak durabildi.

1'İ AĞIR 3 YARALI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı çifti ve otomobilin çarptığı araçtaki bir kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken çevredeki vatandaşlardan kaza hakkında bilgi aldı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Cansu Safi'nin durumun ağır olduğu belirtildi.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Trafik polisi ve itfaiye ekipler kaza yerinde incelemelerde bulunurken otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kazanın ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.