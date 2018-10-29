BAĞDAT CADDESİ'NDE 29 EKİM COŞKUSU

* Cumhuriyet Yürüyüşü havadan da görüntülendi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ -Ali Kerem BENGİ- Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL,(DHA)

Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yılı kapsamında Bağdat Caddesi'ndeki geleneksel “Cumhuriyet Yürüyüşü" binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ve meşalelerle Bağdat Caddesi'ni dolduran binlerce vatandaş, Suadiye Işıklar'dan yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında polis de güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü

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DRONLA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

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-Bağdat caddesinden detaylar

-Yürüşe gelen vatandaşlar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Bağdat caddesinde alınan güvenlik önlemi

-Kutlamaya gelen vatandaşlar

-Kutlamaya gelen ufak çocuklar

-Vatandaşlarla röp.

-Bağdat caddesinde detaylar

-Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu röp.

-Eski CHP milletvekelli Kadir Gökmen Öğut röp

-CHP Genel Sekteri Mehmet Akif Hamzaçebi röp.

-Genel detaylar

