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Bağdat Caddesi'nde doğalgaz kaçağı: cadde trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 01:50 | Son Güncelleme

Kadıköy Bağdat Caddesi Erenköy mevkiinde MOBESE direği için çukur açıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi.

Bağdat Caddesi'nde doğalgaz kaçağı: cadde trafiğe kapatıldı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) Kadıköy Bağdat Caddesi Erenköy mevkiinde MOBESE direği için çukur açıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Olay yerine polis itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Doğalgaz kaçağı nedeniyle Bağdat Caddesi tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Doğalgazın kesilmesinin ardından İGDAŞ ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Bağdat Caddesi yeniden açıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
(FOTOĞRAFLI)

Bağdat Caddesi'nde doğalgaz kaçağı: cadde trafiğe kapatıldıBağdat Caddesi'nde doğalgaz kaçağı: cadde trafiğe kapatıldıBağdat Caddesi'nde doğalgaz kaçağı: cadde trafiğe kapatıldıBağdat Caddesi'nde doğalgaz kaçağı: cadde trafiğe kapatıldı

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