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BAĞDAT CADDESİ'NDE POLİS DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE GÖZ AÇTIRMADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 11:46 | Son Güncelleme

  *Bağdat Caddesi'nde drift yapan bir sürücü polis kamerasına saniye saniye yakalandı.

*Bağdat Caddesi'nde drift yapan bir sürücü polis kamerasına saniye saniye yakalandı. Drift yapan sürücüyü bir süre takip eden polis ekipleri aracı durdurarak sürücüye cezai işlem uyguladı. Egzoz kontrolünde de bir sürücüye bin 2 lira ceza kesildi.

Haber: Ali Kerem BENGİ-Kamera: İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Motosikletli Trafik ve Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipler dün akşam Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yarış yapan, drift atan ve abartılı egzozlu araç kullananlara yönelik denetim yaptı. Caddede drift yapan bir sürücü polis kameralarına yakandı. Polis tarafından durdurulan aracın sürücüsüne 5 bin 10 lira ceza verildi, sürücü adayı ehliyeti iptal edildi.

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAMERALARA YAKALANDI
Bağdat Caddesi'nde polis kamesarına yansıyan görüntülerde, trafik lambalarının yeşil yanmasının ardından ilerleyen otomobiller arasından beyaz renkli otomobilin sürücüsü bir anda caddede drift yapmaya başlıyor. Kadıköy istikametine ilerleyen otomobil, sivil trafik ekipleri tarafından ikaz edilerek sürücüsü durdurulmaya çalışılıyor. İkaz edilmesine rağmen durmayan sürücü ekipler tarafından kısa süre sonra tekrar ikaz edilerek durduruluyor. Yakalanan sürücü adayı Bülent A. Y.'ye kurallar anlatılıyor, cezai işlem uygulanıyor.

DRİFT YAPTI, 5 BİN 10 LİRA TRAFİK CEZASI YEDİ
Bülent A. Y.'ye caddede drift atması nedeniyle yeni trafik maddesi 67/1-d 'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi,' gerekçesi nedeniyle 5 bin 10 lira trafik cezası kesildi. Ayrıca Bülent A. Y.'nın sürücü adayı ehliyeti iptal edilerek TCK'nın 179/2 maddesi 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi'nde olayla ilgili ifadesinin alındığı öğrenildi. Otomobili ise iki ay trafikten men edildi.

GÜRÜLTÜLÜ EGZOZLARA CEZA
Sivil Trafik ekipleri yine Bağdat Caddesi'nde ilerleyen bir otomobilinin teknik değişiklik ve abartılı egzoz bulunması nedeniyle ikaz edilerek ekipler tarafından durduruldu. Sivil Trafik Ekipleri Sürücüye '32/3 maddesi mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması' nedeniyle bin 2 lira trafik cezası kesti. Otomobil ise sivil trafik ekipler tarafından otoparka çekildi.

Bağdat Caddesi'nde denetleme yapan polisler 7 sürücüye toplam 9 bin 267 lira trafik cezası kesti. 6 araç da trafikten men edildi.

Görüntü Dökümü
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(POLİS KAMERASI)
-Bağdat Caddesi'nde drift atan sürücü
-Drift atan sürücüyü yakalama çalışması
-Ekipler tarafından dur ikazı edilmesi
-Sivil trafik ekipleri denetimine takıldığını sürücüye anlatması
-Denetime yakalanan otomobillerden detaylar
-Ceza kesilmesi ve ehliyetinden detay
-Otomobilde arama çalışması
-Drift atan sürücü karakola ifade için götürülmesi
-Abartılı Egzoz bulunan sürücünün durdurulması
-Abartılı Egzoz otomobilinden detaylar
-Cadde makas atan kırmızı otomobilden detay
-Sürücülerden detay
-Genel ve detaylar

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