BAĞDAT CADDESİ'NDE POLİS DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE GÖZ AÇTIRMADI

*Bağdat Caddesi'nde drift yapan bir sürücü polis kamerasına saniye saniye yakalandı. Drift yapan sürücüyü bir süre takip eden polis ekipleri aracı durdurarak sürücüye cezai işlem uyguladı. Egzoz kontrolünde de bir sürücüye bin 2 lira ceza kesildi.

Haber: Ali Kerem BENGİ-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Motosikletli Trafik ve Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipler dün akşam Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yarış yapan, drift atan ve abartılı egzozlu araç kullananlara yönelik denetim yaptı. Caddede drift yapan bir sürücü polis kameralarına yakandı. Polis tarafından durdurulan aracın sürücüsüne 5 bin 10 lira ceza verildi, sürücü adayı ehliyeti iptal edildi.

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAMERALARA YAKALANDI

Bağdat Caddesi'nde polis kamesarına yansıyan görüntülerde, trafik lambalarının yeşil yanmasının ardından ilerleyen otomobiller arasından beyaz renkli otomobilin sürücüsü bir anda caddede drift yapmaya başlıyor. Kadıköy istikametine ilerleyen otomobil, sivil trafik ekipleri tarafından ikaz edilerek sürücüsü durdurulmaya çalışılıyor. İkaz edilmesine rağmen durmayan sürücü ekipler tarafından kısa süre sonra tekrar ikaz edilerek durduruluyor. Yakalanan sürücü adayı Bülent A. Y.'ye kurallar anlatılıyor, cezai işlem uygulanıyor.