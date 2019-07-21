Bağdat Caddesi'nde 'sahte' vale denetimi

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL(DHA)-KADIKÖY, Bağdat Caddesi'nde 'sahte' valelik yapan kişilere ve otomobillerini hatalı park eden kişilere yönelik denetim yapıldı. Denetimler kapsamında sahte valelik yapan kişiler hakkında işlem başlatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Şube ekipleri Bağdat Caddesi'nde izinsiz vale hizmeti veren kişilere yönelik çalışma başlattı. Sivil Trafik ekipleri, dün akşam caddede izinsiz olarak vale hizmeti verdiği tespit edilen kişilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 25 sürücüye 'Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek' 9 sürücüye 'Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak'tan, izinsiz valelik yapan 2 kişiye ise 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerine tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek'ten toplam 3 bin 672 TL para cezası kesildi.

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