BAĞDAT CADDESİ'NDE ŞAMPİYONLUK TURU ATAN TARAFTARLARA SALDIRI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA

Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan bazı Galatasaray taraftarları saldırıya uğradı. Taraftarların ellerinden bayraklarını ve atkılarını alan kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobillerde bulunan çocuklar büyük korku yaşarken, polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir karşılaşması sonrasında 22'nci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarları sokaklara çıktı. Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan taraftarlardan bazıları saldırıya uğradı. Bazı taraftarların ellerinden bayrakları ve atkıları alındı. Galatasaraylıların kutlamalarına izin vermeyen kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobilleriyle bayrak açıp, tur atanlara saldıran 2 kişi gözaltına alınırken, araçta bulunan çocuklar büyük korku yaşadı.

Görüntü Dökümü:

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-Caddede tur atanlar

-Bir taraftarın elinden atkısının alınması

-Otomobille bayrak açan taraftarla arbede yaşanması

-Ağlayan çocuk

-Polisin gelmesi

-Taraftarlarla röp.

-Genel ve detaylar

