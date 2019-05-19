HABER

BAĞDAT CADDESİ'NDE ŞAMPİYONLUK TURU ATAN TARAFTARLARA SALDIRI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:02 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan bazı Galatasaray taraftarları saldırıya uğradı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA
Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan bazı Galatasaray taraftarları saldırıya uğradı. Taraftarların ellerinden bayraklarını ve atkılarını alan kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobillerde bulunan çocuklar büyük korku yaşarken, polis 2 kişiyi gözaltına aldı.
Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir karşılaşması sonrasında 22'nci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarları sokaklara çıktı. Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan taraftarlardan bazıları saldırıya uğradı. Bazı taraftarların ellerinden bayrakları ve atkıları alındı. Galatasaraylıların kutlamalarına izin vermeyen kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobilleriyle bayrak açıp, tur atanlara saldıran 2 kişi gözaltına alınırken, araçta bulunan çocuklar büyük korku yaşadı.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Caddede tur atanlar
-Bir taraftarın elinden atkısının alınması
-Otomobille bayrak açan taraftarla arbede yaşanması
-Ağlayan çocuk
-Polisin gelmesi
-Taraftarlarla röp.
-Genel ve detaylar

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Gökhan Türkmen’den 100. yıl konseriGökhan Türkmen’den 100. yıl konseri
Adana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamalarıAdana’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde feci kaza! Otomobilden savrulan kadın...

Köprüde feci kaza! Otomobilden savrulan kadın...

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.