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Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan taraftarlara saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 10:10 | Son Güncelleme

BAĞDAT Caddesi'nde şampiyonluk turu atan bazı Galatasaray taraftarları saldırıya uğradı.

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL (DHA)-BAĞDAT Caddesi'nde şampiyonluk turu atan bazı Galatasaray taraftarları saldırıya uğradı. Taraftarların ellerinden bayraklarını ve atkılarını alan kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobillerde bulunan çocuklar büyük korku yaşarken, polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir karşılaşması sonrasında 22'nci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarları sokaklara çıktı. Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan taraftarlardan bazıları saldırıya uğradı. Bazı taraftarların ellerinden bayrakları ve atkıları alındı. Galatasaraylıların kutlamalarına izin vermeyen kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobilleriyle bayrak açıp, tur atanlara saldıran 2 kişi gözaltına alınırken, araçta bulunan çocuklar büyük korku yaşadı.

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