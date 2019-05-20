BAĞDAT CADDESİ'NDE ŞAMPİYONLUK TURU ATAN TARAFTARLARA SALDIRI(ek bilgi ve görüntülerle)

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA

Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan bazı Galatasaray taraftarları saldırıya uğradı. Taraftarların ellerinden bayraklarını ve atkılarını alan kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobillerde bulunan çocuklar büyük korku yaşarken, polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir karşılaşması sonrasında 22'nci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarları sokaklara çıktı. Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan taraftarlardan bazıları saldırıya uğradı. Bazı taraftarların ellerinden bayrakları ve atkıları alındı. Galatasaraylıların kutlamalarına izin vermeyen kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobilleriyle bayrak açıp, tur atanlara saldıran 2 kişi gözaltına alınırken, araçta bulunan çocuklar büyük korku yaşadı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bağdat Caddesi'nde yaşanan olaylarda 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Aracına yapılan saldırının ardından konuşan bir Galatasaray taraftarı kadın, "Yolda geçiyoruz, durup dururken böye bir taş geldi aracımıza. Bu sadece benim elime geçen, birkaç tane daha geldi. Aracımıza vurdular. Çocuk çok korktu, 6 yaşında sadece. Çocuk ilk defa takımıyla ilgli eğleniyor böyle güzel bir günde, aynı zamanda bugün Atatürkü Anma ve Gençlük Spor Bayramı, Atatürk'ü çok arıyoruz" dedi.