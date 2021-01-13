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Bağdat Caddesi’nde şiddetli sağanak ve rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

13.01.2021 07:26 | Son Güncelleme:
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Kadıköy Bağdat Caddesi’nde sabahın erken saatlerinde aşırı yağmur ve rüzgar nedeniyle bir ağaç yolun ortasına devrildi.

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde sabahın erken saatlerinde aşırı yağmur ve rüzgar nedeniyle bir ağaç yolun ortasına devrildi. Şans eseri herhangi bir otomobilin üzerine düşmeyen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı.

Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde sabah saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü. Kadıköy’ün yoğun caddelerinden olan Bağdat Caddesi’nde büyük bir ağaç yolun ortasına devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacı keserek yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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