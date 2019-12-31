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  4. Bağdat Caddesi'nde yılbaşı kutlamaları öncesinde denetim 

Bağdat Caddesi'nde yılbaşı kutlamaları öncesinde denetim 

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 21:53 | Son Güncelleme

BAĞDAT Caddesi'nde, yılbaşı kutlamalarıyla ilgili güvenlik önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirilirken, caddede insanlar toplanmaya başladı.

Ali Kerem BENGİ- Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA) BAĞDAT Caddesi'nde, yılbaşı kutlamalarıyla ilgili güvenlik önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirilirken, caddede insanlar toplanmaya başladı.
Yeni yıla girmeye saatler kala Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağdat Caddesi'nde denetim yaptı. Şüpheli otomobilleri durduran ekipler, sürücü ve yolculara üst araması ve GBT (Genel Bilgi Taraması) yaptı. Polis ekipleri içerisini araçları didik didik arandı. Vatandaşlar Kadıköy Meydanı ve Bağdat Caddesi'nde toplanmaya başladı. Bağdat Caddesi'ne gelenler buradaki yılbaşı süslerinin önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kadıköy'de yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
(FOTOĞRAF)

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