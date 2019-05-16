Bağdat Caddesi'ndeki trafik magandası yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle sık sık şerit değiştiren, zikzaklar yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü polis tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 5 bin 118 lira cezası kesilirken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Sosyal medya üzerinde Bağdat caddesinde otomobiliyle sürekli şerit değiştirirken görüntüleri yayınlanan sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince belirlendi. Ekiplerce yakalanarak Göztepe Polis Merkezi'ne getirilen sürücü B.B.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-d (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın,karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) maddesine istinaden 5010 TL, 73/A (Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek) maddesine istinaden 108 TL olmak üzere toplam 5118TL para cezası kesildi. B.B'nin ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu. Sürücü B.B., bu sürenin dolmasının ardından psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçip "Sürücü belgesini geri alabilir." onayı aldıktan sonra ehliyetini geri alabilecek.

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