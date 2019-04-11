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BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ ÜNĞAN CİNAYETİNDE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 19:25 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA  Kadıköy Bağdat Caddesi'nde İlhan Ünğan'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde İlhan Ünğan'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Büyükçekmece'de 2014 yılında İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili aranan firari sanık İlhan Ünğan, geçtiğimiz pazar günü Bağdat Caddesi'nde eşi ve oğlu yanındayken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünğan'ın öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırıda kullanılan otomobili Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde bularak şüphelilerin saklandığı evi tespit etti. Önceki gün Sultangazi'de sözkonusu adrese düzenlenen operasyonda silahlı saldırıya karıştığı belirtilen 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, cinayette kullanılan tabanca da ele geçirildi.

ÜNĞAN'IN YERİNİ ADAMI SÖYLEDİ İDDİASI
Gözaltındaki şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. İddiaya göre, E.Ö. ve C.D. emniyetteki ifadelerinde silahlı saldırıyı kabul ederek, İlhan Ünğan'ın bulunduğu yerin bilgisini, firari olarak aranan adamı T.C.'den aldıklarını söyledikleri öğrenildi.

BELÇİKA'DAN YASADIŞI YOLLARDAN GELMİŞ
Silahlı saldırıda öldürülen ve kırmızı bültenle aranan İlhan Ünğan'nın uzun süredir Belçika'da bulunduğu, bir süre önce de kaçak yollardan Türkiye'ye döndüğü ortaya çıktı. Ünğan'ın yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı belirlendi.

SALDIRAYA KARIŞAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, silahlı saldırgan E.Ö. ve araç kullanan C.D. sabah saatlerinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Silahlı saldırgan E.Ö. ve aracı kullanan C.D. savcılık sorgusunun ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin emniyetten sevk edilmesi

-ARŞİV
10.04.2019 - 19.37 Haber Kodu : 190410235

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