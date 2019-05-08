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"Bağdat, çatışma değil buluşma yeridir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 14:39 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: "Bağdat, çatışma değil buluşma yeridir" "İran ve diğer tüm komşu, dost ülkelerle kardeşlik ve dayanışma köprüleri kuruyoruz"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD ile İran arasındaki olası çatışma senaryolarına karşı ülkesinin çatışma değil buluşma yeri olduğunu söyledi.

Abdulmehdi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Irak Başbakanı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile dün akşam saatlerinde başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

Görüşmede Abdulmehdi, ABD ile İran arasında yaşanabilecek çatışmada Irak sahasının kullanılabileceği şeklindeki senaryolara karşı, ülkesinin dengeli bir dış politika izlemeyi sürdürdüğünü belirterek, "Bağdat, çatışma değil buluşma yeridir." dedi.

ABD'nin Irak için önemli ve stratejik müttefik olduğunu ve bu ülkeyle ilişkilerini geliştirmek istediklerini kaydeden Abdulmehdi, "İran ve diğer tüm komşu, dost ülkelerle kardeşlik ve dayanışma köprüleri kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Pompeo da ABD ile iyi ilişkiler geliştirmek isteyen Irak hükümetinin, güvenliğin sağlanması ve yabancı yatırımların ülkeye getirilmesi konusundaki çabalarından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün akşam saatlerinde sürpriz bir şekilde Irak'ın başkenti Bağdat'a gelerek Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile görüşmüştü.

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