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  4. Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı! Yaralılar var!

Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı! Yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 01:23 | Son Güncelleme

Irak’ın başkentinde, Uluslararası Bağdat Havalimanı çevresine 3 adet füzeyle saldırı düzenlendi. Irak yönetimi, saldırının Katyuşa füzesiyle düzenlendiğini ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı! Yaralılar var!

Irak’taki yerel medya haberlerinde, Bağdat Havalimanı çevresine 4 adet Katyuşa füzesi ile saldırı yapıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu saldırının sesi başkentin bazı noktalarından da duyulurken, Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı’na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulandı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda iki sivil aracın yandığı ve yaralıların olduğu da kaydedildi.

Bu arada, Bağdat Havalimanı çevresine yapılan saldırıya ilişkin sosyal medyada bazı görüntüler yayınlandı. Görüntülerde yoldan geçen sivillere ait araçların yandığı anlar yer aldı. (AA)

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ırak füzeli saldırı katyuşa füzesi

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