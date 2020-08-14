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Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 21:35 | Son Güncelleme

Irak’taki Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı yapıldı. Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı yapıldı.

Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına 3 adet katyuşa roketinin düştüğü bildirildi.

Güvenlik ağı, saldırının el-Rıdvaniye bölgesinden gerçekleştirildiğini belirterek, saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediğini aktardı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Divaniye kentinde bugün koalisyon güçlerine lojistik malzeme taşıyan tırlara mayınlı saldırı düzenlenmişti. Irak’ta Ocak ayından bu yana ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine saldırılar devam ediyor. (İHA)

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