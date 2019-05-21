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Bağdat, IKBY’yi petrol ihracı için alternatif bulmaya çağırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2019 17:54 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi Türkiye üzerinden petrol ihracatı yapan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) uyararak, İran ile ABD arasında savaş çıktığı takdirde alternatif bulması gerektiğini söyledi.ABD ve İran arasında olası bir savaş çıktığı takdirde İran Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) vurmakla tehdit etmiş, ABD ise Hürmüz Boğazı’nı kapatacağını duyurmuştu.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi Türkiye üzerinden petrol ihracatı yapan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) uyararak, İran ile ABD arasında savaş çıktığı takdirde alternatif bulması gerektiğini söyledi.
ABD ve İran arasında olası bir savaş çıktığı takdirde İran Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) vurmakla tehdit etmiş, ABD ise Hürmüz Boğazı’nı kapatacağını duyurmuştu. Ülkedeki iki petrol sevkıyatı noktasının tehlikeye girmesi üzerine harekete geçen Irak hükümeti, bir alternatif hazırladıklarını söyledi. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, IKBY yönetiminin de petrol ihracatını güvenceye alması için alternatif bulması gerektiği konusunda uyardı.
Bölgede artan gerilime ilişkin açıklama yapan rak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Washington ile Tahran yönetimleri arasındaki gerginliği yatıştırmak için her iki ülkeye heyet göndereceğini söyledi.

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