"Bağdat, Irak topraklarının İran'a saldırı için kullanılmasına izin vermeyecek"

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, başkent Tahran'da Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'nın ofisinden yapılan açıklamaya göre, iki günlük ziyaret için Tahran'a gelen Abdulmehdi ile Cihangiri, iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve askeri ilişkiler ile bölge meselelerini görüştü.

ABD yaptırımlarının iki ülke ilişkilerini etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini belirten Cihangiri, yaptırımların bazı kısıtlamalara neden olduğunu ancak bunun yanında iş birliğini geliştirmek için fırsatlar sunduğunu ifade etti.

İran ile Irak arasında son süreçte ekonomik, siyasi, enerji ve muhtelif konularda imzalanan anlaşmaların önemine işaret eden Cihangiri, "İran ile Irak güzel anlaşmalar imzaladı. Bu gelişme, ABD'nin düşmanlığına rağmen İran ile Irak'ın tüm alanlarda ilişkilerini geliştirme konusunda kararlı olduklarına dair bir mesajdır." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Başbakanı Abdulmehdi de Şattülarap su yolunun yaklaşık 40 yıldan bu yana temizlenmemesinin iki ülkeye de zarar verdiğini belirterek, bu konuda imzalanan anlaşmanın hem İran'a hem de Irak'a yarar sağlayacağını kaydetti.