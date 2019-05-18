Bağdat-Şam uçak seferi ertelendi

Irak’ın başkenti Bağdat’tan Suriye’nin başkenti Şam’a bugün yapılması planlanan 8 yıl aradan sonra ilk uçak seferi ileri bir tarihe ertelendi.

Irak Havayolları Şirketi kaynaklarına göre bugün Bağdat’tan Şam’a yapılması planlanan uçak seferinin şirket ile Suriye Havacılık Kurumu arasındaki bazı idari uygulamaların hazırlanmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi. 2011 yılından bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye’deki Şam Havalimanı’na Irak Havayolları şirketi 8 yıl aradan sonra ilk seferini bugün yapacaktı.

