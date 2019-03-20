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Bağdat Sincar'a "takviye kuvvet" gönderiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 21:25 | Son Güncelleme

Bağdat Sincar'a "takviye kuvvet" gönderiyor

BAĞDAT (AA) - Irak Genelkurmay Başkanı Osman el-Ganimi, Musul'a bağlı Sincar'a takviye güç gönderme kararı aldıklarını açıkladı.

Irak Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ganimi ordu ile terör örgütü PKK arasında çatışmaların yaşandığı Musul'un Sincar ilçesini ziyaret ederek, oradaki askeri yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmede, "Irak ordusu, devletin saygınlığını temsil ediyor ve kırmızı çizgimizdir." diyen Ganimi, Sincar'da yaşanan çatışmalar üzerine ilçeye takviye kuvvet gönderilmesi kararı alındığını belirtti.

Ganimi, silahın devlet tekelinde bulundurulması, güvenlik güçleri ve vatandaşlara saldırıda bulunanlara demir yumrukla vurulması talimatı verdi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de dün yaptığı basın toplantısında, Sincar'da gerekli önlemleri aldıklarını ifade ederek, Irak askerlerini öldüren PKK'lıların teslim olduklarını söylemişti.

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan iki gün önce yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının Musul'da Ninova Operasyonlar Komutanlığı 72. Tugayı'na bağlı askeri kontrol noktasından izinsiz şekilde geçmek istediği, buna izin vermeyen Iraklı güçlerle PKK'lılar arasında çatışma çıktığı belirtilmişti.

Açıklamada, çatışmada 2 Irak askerinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Sincar'da ordu güçleriyle PKK'lı teröristler arasında dün de çatışma çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Sincar

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