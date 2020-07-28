Bağdat’ta ABD üssüne füzeli saldırı iddiası

Irak bas\u0131n\u0131nda \u00e7\u0131kan haberlerde, Ba\u011fdat\u2019taki ABD \u00fcss\u00fcnde askeri departmana f\u00fczeli sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi\u011fi ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\nIrak h\u00fck\u00fcmetinden konuya ili\u015fkin hen\u00fcz a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131. (AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Pandemi sonras\u0131 yeni d\u00fcnyada dijital d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm h\u0131z kazand\u0131Trump\u2019\u0131n o\u011flunun Twitter hesab\u0131 ask\u0131ya al\u0131nd\u0131\u0130\u015fte 2020'nin fiyat\/performans a\u00e7\u0131s\u0131ndan en iyi tablet modelleri! \u00c7ok daha ucuza...