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Bağdat’ta ABD üssüne füzeli saldırı iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 28.07.2020 21:06 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD askerlerinin kaldığı Victory Askeri Üssü’ne füzeyle saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi.

Bağdat’ta ABD üssüne füzeli saldırı iddiası

Irak basınında çıkan haberlerde, Bağdat’taki ABD üssünde askeri departmana füzeli saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. (AA)

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