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Bağdat'ta iki milletvekili arasında silahlı çatışma

12.12.2020 21:30 | Son Güncelleme:
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Meclisi’nden iki milletvekili arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki Ebu Gureyb bölgesinde Irak Meclisi milletvekillerinden Talal el-Zubai ile Kerim Ebu Sode’nin korumaları arasında silahlı çatışma çıktı. İlçedeki sokakların asfaltlama çalışmaları sırasında bölgede bulunan milletvekilleri arasındaki sözlü taciz silahlı çatışmaya dönüştü.

"VATANDAŞLAR YARALANDI" İDDİASI

Korumaların birbirine ateş açması bölgede paniğe neden olurken, görgü tanıkları bazı vatandaşların çatışmada yaralandığını iddia etti.

Çatışma anı çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, kavganın neden çıktığı henüz bilinmiyor. (İHA)

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