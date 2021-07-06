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Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'lar düşürüldü

06.07.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ABD güçleri tarafından vurularak düşürüldüğü bildirdi.

Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'lar düşürüldü

Adının açıklanmasını istemeyen Iraklı güvenlik kaynağı, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan bazı SİHA'ların ABD güçleri tarafından füze savunma sistemi aracılığıyla vurularak düşürüldüğünü aktardı.

Bağdat'taki Yeşil Bölge yakınlarından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin söz konusu SİHA'lara karşı füze savunma sistemini çalıştırdığı görüldü.

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ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Irak'ın Enbar vilayetindeki ABD Askeri Üssü Ayn el-Esed'e de dün roketli saldırı düzenlenmişti.

ABD hedeflerine yönelik saldırıların İran'a yakın Şii milis güçleri tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor. (AA)

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Bağdat
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