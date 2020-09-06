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Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 21:44 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 araç hasar gördü.
Irak’ta son aylarda roketli saldırılar artarak devam ediyor. Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 araç hasar gördü. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı’na 3 adet katyuşa roketi düştüğü belirtildi. Açıklamada, saldırının Bağdat’ın batısındaki Ebu Gureyp bölgesinden düzenlendiği belirtilirken, roketlerden birinin otoparka düştüğü ve park halindeki 4 araçta maddi hasara yol açtığı aktarıldı.

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