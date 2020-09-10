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Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı’na bir katyuşa roketinin düştüğü duyuruldu.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı’na bir katyuşa roketinin düştüğü duyuruldu. Roketin Bağdat’taki el-Fırat semtinden atıldığını aktarılan açıklamada, saldırı sonucu herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını kaydedildi.
Geçtiğimiz Pazartesi günü Bağdat Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen roketli saldırıda park halindeki 4 araç hasar görmüştü.
Irak’ta geçen Ocak ayında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ABD tarafından öldürülmesi ardından ABD misyonları ve askeri üslerine düzenlenen saldırılar arttı. ABD askerlerinin bulunduğu Bağdat Uluslararası Havalimanı zaman zaman roketli saldırılara maruz kalıyor.

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