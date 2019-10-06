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Bağdat Valisi Felah el-Cezairi istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 15:30 | Son Güncelleme

Bağdat Valisi Felah el-Cezairi istifa etti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin istifa ettiği açıklandı.

Irak Devlet Televizyonun haberine göre, Bağdat İl Meclisi, valinin istifa dilekçisini ele almak üzere toplandı.

Oturumda yapılan oylamada, 59 il meclis üyesinin oy birliğiyle Bağdat Valisi Cezairi'nin istifası kabul edilirken, vali adaylarına başvuru için 5 gün süre tanındığı belirtildi.

Cezairi'nin istifası, 1 Ekim'den bu yana Bağdat başta olmak üzere ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerin yetersizliği gerekçeleriyle düzenlenen gösterilerin ardından gelmesi dikkati çekiyor.

Cezairi, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin liderliğindeki Kanun Devleti koalisyonu mensubu.

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BAĞDAT VALİSİ gösteriler

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