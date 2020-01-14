Bağdat Yakınlarında ABD Askerlerinin Olduğu Üsse Roket Saldırısı

Bağdat'ın kuzeyinde ABD ve koalisyon askerlerinin de bulunduğu Taci kampı, Katyuşa roketleriyle hedef alındı.

Irak ordusundan yapılan açıklamaya göre saldırı herhangi bir zayiata yol açmadı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

VOA'ye konuşan bir Amerikalı savunma yetkilisi, ilk incelemelerine göre Taci Kampı'na doğru ateşlenen silahların hiçbiri üsse etki etmedi.

Pazar günü de Bağdat'ın 80 km. kuzeyinde yine Amerikan personelin olduğu Beled hava üssüne 8 Katyuşa roketi atılmıştı. Irak ordusuna göre olayda 4 kişi yaralandı. Askeri kaynaklar, yaralananların Iraklı askerler olduğu bilgisini verdi.

