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Bağdat yönetimi, Kerkük'te 2 gümrük kontrol noktası kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 16:55 | Son Güncelleme

Irak merkezi hükümeti, Türkiye ve İran'ın IKBY üzerinden ülkeye ihraç ettiği mallardan vergi almak amacıyla kontrolündeki Kerkük vilayetinde 2 gümrük kontrol noktası kurdu

ERBİL (AA) - Irak merkezi hükümeti, Kerkük ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki bağlantı yolları üzerinde 2 gümrük kontrol noktası kurdu.

IKBY medyasında yer alan haberlere göre, Bağdat'tan gelen yetkililerin katılımıyla, Kerkük-Erbil ve Kerkük-Süleymaniye kara yolu üzerinde iki ayrı gümrük kontrol noktasının açılışı yapıldı.

Haberlerde Bağdat yönetiminin, kontrolündeki Kerkük vilayetinde 2 gümrük kontrol noktasını, "Türkiye ve İran'ın IKBY üzerinden ülkeye ihraç ettiği mallardan vergi almak amacıyla" kurduğu belirtildi.

Yeni kurulan gümrük noktalarında, IKBY'den Irak'ın diğer kentlerine gidecek mallardan yüzde 1'i Kerkük vilayetine olmak üzere toplamda yüzde 5'lik bir vergi alınacağı kaydedildi.

Irak merkezi hükümeti, 16 Ekim 2017'de yaklaşık 3 yıl boyunca IKBY'nin kontrolündeki Kerkük'te tam kontrolü sağlamıştı. Bağdat yönetimi Kerkük'ü kontrol etmeden önce Türk ve İran mallarından, Kerkük- Bağdat yolu üzerinde kurduğu geçici gümrük noktaları vasıtasıyla vergi alıyordu.

Bağdat ve Erbil arasında, sınır kontrol tartışmalarının başladığı 2015'ten bu yana, Türk ve İran ürünlerinden önce IKBY, sonra ise Irak merkezi hükümeti vergi alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak İRAN

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