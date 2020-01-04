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Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek, araçlarda bulunan 6 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek, araçlarda bulunan 6 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
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04.01.2020 03:08 |
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Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek, araçlarda bulunan 6 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
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