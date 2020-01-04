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  4. Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek, araçlarda bulunan 6 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek, araçlarda bulunan 6 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 03:08 | Son Güncelleme

Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek, araçlarda bulunan 6 kişinin öldürüldüğü bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Bağdat Havaalanı saldırı

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