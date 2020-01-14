Bağdat'ın kuzeyinde koalisyona askerlerinin bulunduğu Taci kampına roket saldırısı. Irak ordusuna göre can kaybı yok

Ba\u011fdat'\u0131n kuzeyinde koalisyona askerlerinin bulundu\u011fu Taci kamp\u0131 Katyu\u015fa roketleriyle hedef al\u0131nd\u0131. Irak ordusu, sald\u0131r\u0131da can kayb\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Boynuna \u00e7ama\u015f\u0131r ipini sar\u0131p, 3. kattan atlad\u0131\u0130spanya'da patlama! Acil durum ilan edildi\u0130ran: 'U\u00e7ak Kazas\u0131yla \u0130lgisi Olanlar G\u00f6zalt\u0131na Al\u0131nd\u0131'
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