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Bağdat’ın “Yeşil Bölgesine” füzeli saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 23:01 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ın yüksek güvenlikli “Yeşil Bölgesi’ne füzeli saldırı yapıldı.Irak’ın başkenti Bağdat’ta büyükelçiliklerin ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye füzeyle saldırı düzenlendi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın yüksek güvenlikli “Yeşil Bölgesi’ne füzeli saldırı yapıldı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta büyükelçiliklerin ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye füzeyle saldırı düzenlendi. Fırlatılan füzenin Sovyet yapımı Katyuşa füzesi olduğu öğrenildi. Yetkililer, füzenin ABD Büyükelçiliği yakınına düştüğünü ve kimsenin zarar görmediğini açıkladı.
Irak ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Yeşil Bölge’nin ortasına bir Katyuşa füzesi kimseye zarar vermeden düşmüştür, detaylar birazdan gelecek” denildi.
Sovyet yapımı Katyuşa füzeleri, isabet hassasiyeti düşük olmasıyla birlikte, düşük maliyetiyle ve diğer rakiplerine göre hızı ve fırlatma kolaylığıyla biliniyor.

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