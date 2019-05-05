Bağdatlıların ramazandaki uğrak adresi Şorca Çarşısı hareketli günler yaşıyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, patlama ve terör olaylarının büyük oranda azaldığı bir atmosferde 11 ayın sultanı ramazan alışverişi tarihi Şorca Çarşısı'nda yapılıyor.
Ülkede geçen yıllarda yaşanan iç çatışma ve terör olaylarında azımsanmayacak bir düşüşün kaydedilmesi vesilesiyle Bağdatlılar 2003 sonrası ilk defa daha sakin ve şiddetten uzak bir ramazana "hoş geldin" demeye hazırlanıyor.
Irak, petrol fiyatındaki ciddi düşüş ve terör örgütü DEAŞ ile yaşanan 4 yıllık ağır çatışmalar nedeniyle ekonomik krizle mücadele ediyor. Ancak Bağdatlılar, ekonomik krize rağmen güvenlik açısından nispeten istikrarlı geçen bu günlerin sürmesini temenni ederek geleneksel ramazan alışverişlerini her yıl olduğu gibi başkentin tarihi Şorca Çarşısı'nda yapıyor.
Tarihi han ve hamamlarıyla meşhur, Abbasiler döneminden kalma Şorca Çarşısı'nda baharatçılar, aktarlar, bakırcılar, gıda ve kuru yemiş dükkanları bulunuyor. Tarihi El-Hulafa Camisi ve bir de kilisenin bulunduğu çarşı, başkentliler için aynı zamanda dini ve kültürel değer taşıyor.
Ramazan ayının yaklaşmasıyla tarihi Şorca Çarşısı en hareketli günlerini yaşıyor. Geçen yıllarda birçok defa bombalı saldırıların hedefi olan Şorca, ramazan sofrası için ucuz ve kaliteli ürünler almak isteyenlerin uğrak yeri olarak biliniyor.
Çarşıda Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan, Sudan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen çeşitli ürünleri bulmak mümkün.
Bağdat'ta olası şiddet olaylarının önlenmesi için çarşının giriş ve çıkışlarında güvenlik kontrol noktaları bulunuyor. Çarşıda alışveriş hareketliliği yaşansa da esnaf ekonomik durgunluk nedeniyle satışlardan çok da memnun değil.
AA muhabirine konuşan esnaf Nesim Ahmet, "Baharat çeşitleri, kuru kaysı ve Basra limonu gibi ürünler satıyoruz. Ürünlerimizin çoğu Hindistan'dan geliyor ama bazıları Irak'ta paketleniyor." dedi.
Çarşıda ramazan hareketliliğine dikkati çeken Ahmet, buna rağmen ülkenin içinde bulunduğu mali durumdan dolayı satışların az olduğunu söyledi.
Şorca Çarşısı'nda ramazan alışverişini yapmaya gelen Firas Ebu Abdullah, hava sıcaklığı nedeniyle ramazan alışverişinde önceliklerinin meyve suları olduğunu ifade ederek "Bunun yanında mercimek, baharat çeşitlerine de her mutfağın özellikle ramazan ayında ihtiyacı oluyor." diye konuştu.
Bu yıl ramazanı geçen yıllara göre daha güvenli ortamda geçirmeyi arzu ettiklerini dile getiren Ebu Abdullah, çarşıdaki ürünlerin fiyatının yüksek olduğunu söyledi.
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