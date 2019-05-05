Bağdatlıların ramazandaki uğrak adresi Şorca Çarşısı hareketli günler yaşıyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, patlama ve terör olaylarının büyük oranda azaldığı bir atmosferde 11 ayın sultanı ramazan alışverişi tarihi Şorca Çarşısı'nda yapılıyor.

Ülkede geçen yıllarda yaşanan iç çatışma ve terör olaylarında azımsanmayacak bir düşüşün kaydedilmesi vesilesiyle Bağdatlılar 2003 sonrası ilk defa daha sakin ve şiddetten uzak bir ramazana "hoş geldin" demeye hazırlanıyor.

Irak, petrol fiyatındaki ciddi düşüş ve terör örgütü DEAŞ ile yaşanan 4 yıllık ağır çatışmalar nedeniyle ekonomik krizle mücadele ediyor. Ancak Bağdatlılar, ekonomik krize rağmen güvenlik açısından nispeten istikrarlı geçen bu günlerin sürmesini temenni ederek geleneksel ramazan alışverişlerini her yıl olduğu gibi başkentin tarihi Şorca Çarşısı'nda yapıyor.

Tarihi han ve hamamlarıyla meşhur, Abbasiler döneminden kalma Şorca Çarşısı'nda baharatçılar, aktarlar, bakırcılar, gıda ve kuru yemiş dükkanları bulunuyor. Tarihi El-Hulafa Camisi ve bir de kilisenin bulunduğu çarşı, başkentliler için aynı zamanda dini ve kültürel değer taşıyor.