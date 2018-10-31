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Bağdat'ta 29 Ekim kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 19:38 | Son Güncelleme

Bağdat'ta 29 Ekim kutlaması

BAĞDAT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Erbain ziyaretinden dolayı 29 Ekim kutlamasını ertelediklerini belirterek, "Ulu Önder Atatürk'ün dediği 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözünü hatırlıyoruz ve o barışı burada gerçekleştirmeye çalışılıyoruz. Daha iyi bir Türkiye için Iraklı kardeşlerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Irak ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışacaklarını vurgulayan Yıldız, "Sizler (konuklar) ve Cumhuriyet olmadan olmaz. Yaşasın Cumhuriyet." ifadelerini kullandı.

Büyükelçilikteki etkinliğe, Irak Başbakanlık Sözcüsü Saadi Hadisi ve Irak Anayasa Mahkemesi Başkanı Mithat Mahmut'un yanı sıra Mukteda es-Sadr'a bağlı Siyasi Heyet Başkanı Nassar Rubayi ve bazı siyasi yetkililer ile ülkede bulunan yabancı misyon temsilcileri katıldı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bağdat ırak Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız

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