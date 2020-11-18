Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği Yakınlarına Roket Saldırısı

ABD’nin Irak’tan 500 asker çekme kararının ardından başkent Bağdat’ta sıkı önlemlerle korunan Yeşil Bölge’ye dört roketin isabet ettiği belirtildi. İki kişinin yaralandığı olayla İran destekli Şii milislerin Ekim ayında açıkladığı resmi olmayan ateşkesin sona erdiği belirtiliyor.

Irak ordusundan yapılan açıklamaya göre, roketler başkent Bağdat’ın Amin El Thaniyah mahallesinden ateşlendi.

İki Iraklı güvenlik yetkilisi, roketlerin ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden yaklaşık 600 metre uzaklığa isabet ettiğini ve bu yıl başında ABD tarafından yerleştirilen C-RAM hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Roket saldırısını henüz üstlenen olmadı. Yetkililere göre, saldırıda iki Iraklı güvenlik personeli yaralandı.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni sık sık hedef alan saldırılar, Washington’un buradaki diplomatik misyonunu kapatma tehdidinde bulunmasına yol açmış ve ABD’de yapılan seçimler öncesinde diplomatik bir kriz başlatmıştı.

Ekim ayında İran destekli milis gruplar, ABD liderliğindeki koalisyon askerlerinin ülkeden çekilmesi koşuluyla, Amerika’nın Bağdat Büyükelçiliği dahil Irak’taki varlığını hedef alan saldırıları geçici olarak durduracaklarını açıklamıştı.