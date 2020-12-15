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Bağdat’ta alkol satan dükkanlara bombalı saldırı

15.12.2020 11:43 | Son Güncelleme:
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta alkol satan dükkanları hedef alan saldırlar çerçevesinde, alkol satan 4 dükkan önünde bomba patlatıldı.Irak Başbakanlığına Bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat’ın farklı bölgelerinde alkol satan 4 dükkana bombalı saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta alkol satan dükkanları hedef alan saldırlar çerçevesinde, alkol satan 4 dükkan önünde bomba patlatıldı.
Irak Başbakanlığına Bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat’ın farklı bölgelerinde alkol satan 4 dükkana bombalı saldırı düzenlendiği kaydedildi. Bağdat’taki Atubaa Caddesi’nde bir dükkanı hedef alan saldırının maddi hasara yol açtığı belirtilen açıklamada, el-Dora ve el-Amiriye benzer saldırıların meydana geldiğini kaydetti. Açıklamada 4. Patlamanın ise özel şirkette çalışan bir vatandaşın aracında meydana geldiği bildirildi.
Geçtiğimiz ay da Bağdat’taki mesaj salonlarına düzenlenen saldırı ardından Bağdat’taki alkol satan dükkanları hedef alan saldırılar arttı.

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