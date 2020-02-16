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Bağdat’ta Amerikan Askerlerinin Bulunduğu Üsse Saldırı

16.02.2020 16:48 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Amerikan Büyüeklçiliği yakınlarında Amerikan askerlerinin de bulunduğu askeri üsse roket saldırısı düzenlendi

Bağdat’ta Amerikan Askerlerinin Bulunduğu Üsse Saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Amerikan Büyüeklçiliği yakınlarında Amerikan askerlerinin de bulunduğu askeri üsse roket saldırısı düzenlendi.

Yetkililer, saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Irak ordusu üsse 3 roketin isabet ettiğini açıkladı.

Pazar günkü saldırı Ekim ayından bu yana Amerika Büyükelçiliği ya da Amerikan askerlerinin bulunduğu yerleri hedef alan 19. saldırı oldu.

Irak’ta 5200 Amerikan askeri bulunuyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Aralık ayının sonlarında Irak’ta düzenlenen roket saldırısında bir Amerikalı hayatını kaybetmiş, Washington karşılık olarak Hizbullah Tugayları’nı vurmuştu.

Günler sonra İran’ın Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani Bağdat’ta Amerikan hava saldırısında öldürülmüştü.

Bu olayın ardından bölgede gerilim iyice artmış, İran Irak’ta Amerikan askelerinin bulunduğu 2 üsse füze saldırısı düzenlemiş, saldırılarda can kaybı olmamıştı.

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