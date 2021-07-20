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Bağdat'ta Bayram Alışverişi Yapılan Pazara Bombalı Saldırı: En Az 30 Ölü

20.07.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir Pazar yerinde yol kenarına yerleştirilen bir bombanın infilak etmesi sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı

Bağdat'ta Bayram Alışverişi Yapılan Pazara Bombalı Saldırı: En Az 30 Ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir Pazar yerinde yol kenarına yerleştirilen bir bombanın infilak etmesi sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırı, Sadr City’de Wahailat isimli Pazar yerinde yapıldı. Patlama halkın Kurban Bayramı nedeniyle alışveriş yaptığı Pazartesi akşam saatlerinde yaşandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak son dönemde Irak’ta, bu tarz saldırıları IŞİD’in yaptığı biliniyor. IŞID daha önce de Şii nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sadr City’de, benzer saldırılarda bulunmuştu.

Bağdat’ta, 2021 yılının başından bu yana üçüncü kez kalabalık bir Pazar alanı bombaların hedefi oluyor.

Haziran ve Nisan aylarında da yine Sadr City’de bombalı saldırılar yapılmış bu saldırılarda, en az 4 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Bağdat’ta bu kadar fazla can kaybına yol açan son saldırı, Ocak ayında yaşanmış iki intihar saldırganının üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu, 30’dan fazla kişi ölmüştü. Son saldırı, Bağdat’ta son 3 yıldır yaşanan en ölümcül saldırı oldu.

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