Bağdat’ta bir protestocu daha gaz bombası atılması sonucu öldü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta sabahın erken saatlerinde protestocuları dağıtmak için güvenlik güçleri tarafından atılan gaz bombası bir gencin ölümüne neden oldu.

Başkent Bağdat ile Şii nüfusun yoğun olduğu illerde geçtiğimiz Ekim ayından bu yana süren protestoları dağıtmak için güvenlik güçleri gaz bombası ve gerçek mermi kullanmaya devam ediyor. Bağdat’ta Hellani Meydanı’nda toplanan protestocuları dağıtmak için bu sabah erken saatlerde yine gaz bombasıyla müdahale edilmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Aktivistler, yüzüne gaz bombası isabet eden gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Diğer yandan güvenlik güçleri protestocuların toplandığı Tahrir Meydanı’na silah taşıyan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan kişinin motosikletle protestocuların bulunduğu bölgeye silah ve sahte kimlik götürmeye çalıştığını belirten güvenlik güçleri, silahlı şahsın hem protestocular hem de güvenlik güçlerine ateş açmayı planladığını itiraf ettiğini söyledi.