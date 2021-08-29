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Bağdat'ta Bölgesel İşbirliği Konferansı

29.08.2021 04:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortadoğulu ve Avrupalı liderler, bölgesel ekonomik, siyasi ve güvenlik işbirliğini görüşmek üzere Bağdat’ta düzenlenen uluslararası konferansta bir araya geldi. Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı

Bağdat'ta Bölgesel İşbirliği Konferansı

Ortadoğulu ve Avrupalı liderler, bölgesel ekonomik, siyasi ve güvenlik işbirliğini görüşmek üzere Bağdat’ta düzenlenen uluslararası konferansta bir araya geldi.

Zirveye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Devlet Başkanı Abdullah El Sissi, Ürdün Kralı Abdullah en üst düzey liderler olarak katılırken, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye dışişleri bakanlarını, Kuveyt de başbakanını gönderdi. Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı’na Türkiye’den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.

Arap liderlerin Bağdat’ta en son bir araya geldiği yıl 2012’ydi. Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Ortadoğu’da da yıllar süren karışıklıkların ardından bölgesel işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

Zirveye katılan İran’ın yeni dışişleri bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, yaptığı Arapça konuşmayla bölgesel rakipleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne zeytin dalı uzattı. Abdullahyan, uluslararası güçlerin müdahalesi olmadan bölgede ekonomik ve kültürel işbirliğini arttırmak istediklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanı, “dış müdahalenin” bölgede gerilim ve güvensizliğin kaynağı olduğunu savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da IŞİD’i yenilgiye uğrattığı için Irak hükümetini övdü ancak yıllar süren savaşların ardından evlerinden olan Iraklıları yeniden yerleştirmesi çağrısında bulundu. Macron bu konuda yardım vaadinde bulundu.

Macron Bağdat’taki temaslarının ardından Musul’a geçti, Fransa’nın destek verdiği bir tıp fakültesini ziyaret etti ve yerel Hristiyan liderlerle bir araya geldi.

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