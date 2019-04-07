Bağdat'ta Dicle Nehri'nin taşması sonucu tesisler su altında kaldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Dicle Nehri'nin taşması sonucu turistik tesisler su altında kaldı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin kuzeyinden gelen baraj suları ve şiddetli yağmurlar nedeniyle Dicle Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu El-Kurayat, El-Azamiye ve El-Kerade bölgelerindeki turistik tesisleri, yıllar sonra ilk kez su bastı.

Bağdat Emniyet Teşkilatı'nda görevli Yüzbaşı Polis Ahmed Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin tam ortasından geçen Dicle Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle turistik tesislerde büyük hasar meydana geldiğini söyledi.

Irak'ın güneyindeki Vasıt vilayetinin Vali Yardımcısı Adil ez-Zırkani de yaptığı yazılı açıklamada, nehir kıyısında yer alan Um el-Vefa köyünün su altında kalma riskine karşı tahliye edildiğini bildirdi.

Bağdat yönetimi, geçen hafta şiddetli yağışlar yüzünden sel felaketi riskine karşı Dicle Nehri'nin geçtiği Bağdat, Diyala, Musul ve Vasıt vilayeti sakinlerine uyarıda bulunmuştu.

Irak'ın özellikle kuzeyindeki bölgelerde yoğun yağış sonucu birçok baraj, uzun yıllar sonra taşma seviyesine gelmiş ve kapakları zorunlu şekilde açılmıştı.

