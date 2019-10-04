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Bağdat'ta göstericilere polis ateşi

04.10.2019 16:39 | Son Güncelleme

Hükümet karşıtı gösterilerin dördüncü gününe girdiği Irak'ta güvenlik güçlerinin Bağdat'ta protestoculara ateş açtığı bildirildi.

Bağdat'ta göstericilere polis ateşi

Ülkedeki protestolarda şu ana kadar 46 kişi hayatını kaybetti.Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Irak'ta güvenlik güçlerinin başkent Bağdat'ta bir kez daha protestoculara ateş açtığı bildirildi.

Reuters ve Associated Press haber ajansları, olaylarda en az bir kişinin vurulduğunu bildirdi.

Reuters, yüzlerce göstericinin toplandığı kent merkezinde bulunan binaların çatılarındaki keskin nişancıların protestoculara ateş açtığını ve bir kişinin boynundan vurulduğunu aktardı. Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, bu kişinin durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Sistani'nin çağrısı

Ajanslar söz konusu polis müdahalesinin, Irak'ta Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali el Sistani'nin taraflara şiddete başvurmamaları için yaptığı çağrıdan sonra gerçekleşen ilk şiddet olayları olduğunu belirtti.

Sistani bugün, protestoların başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada, hem siyasi liderleri hem de protestocuları "çok geç olmadan" geri çekilmeye çağırmıştı.

Sistani ayrıca, cuma hutbesi sonrası okunan mesajında, hükümeti ve meclisi, gerekli reformları gerçekleştiremedikleri ve halkın taleplerini karşılayamadıkları gerekçesiyle de eleştirmişti.

Geçen Salı günü, yolsuzlukla mücadele, iş ve daha iyi kamu hizmeti talebiyle başkent Bağdat'ta başlayan protestolar, alınan güvenlik önlemlerine rağmen diğer kentlere de yayılmıştı. Protestolarda şu ana kadar 44 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

DW,rtr,AP,dpa / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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