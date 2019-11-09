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Bağdat’ta gösterilere sert müdahale: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 20:48 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet karşıtı protestoculara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet karşıtı protestoculara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı. Basra’daki gösterilerde de 230 kişi yaralandı.
Irak’taki hükümet karşıtı protesto gösterilerin bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. Yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının bulunduğu korumalı Yeşil Bölge’ye geçmeye çalışan protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi sert oldu. Meydana gelen olaylarda aktivistler olaylarda 6 kişinin öldüğünü ve bir kişinin kafasına isabet eden gaz bombası isabet etmesi sonucu öldüğünü gösteren görüntüler paylaşırken, Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanı Sözcüsü General Abdülkerim Halef yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin göstericilere karşı herhangi bir sert müdahale edilmediğini söyledi.
Ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra’da ise meydana gelen olaylarda 230 kişinin yaralandığı belirtildi. Basra güvenlik kaynakları protestocular arasına sızan provokatörlerin güvenlik güçleri ile protestoculara ateş açması soncu 230 kişinin yaralandığı belirterek, bazılarının da iş yerleri yağmalamak için hazırlık gördüğünü söyledi.
Irak’taki protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin gösterileri dağıtmak için başvurduğu aşrı şiddet yüzünden yüzlerce insanın ölme görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ülkede büyük tepkiye yol açmıştı. Ölen protestocuların büyük kısmının kafasına gaz bombası isabet etmesi sonucu ölmesi tepkilere yol açtı.
Uluslararası Af Örgütü Irak yönetimini gaz bombalarını göstericileri dağıtmak yerine öldürmek için kullanmakla suçlamıştı.
Ülkede geçen Ekim ayından buyana başlayan hükümet karşıtı protestolarda yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirdi.

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