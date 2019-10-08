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Bağdat’ta güvenlik güçlerine ateş açıldı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 12:48 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet karşıtı protesto gösterileri devam ederken güvenlik güçlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açılması sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı.Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah başkentteki Muzaffer Meydanı yakınlarındaki Belediye Meclisi binasına ve protestocuları korumakla görevlendirilen güvenlik güçlerine ateş açıldı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet karşıtı protesto gösterileri devam ederken güvenlik güçlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açılması sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah başkentteki Muzaffer Meydanı yakınlarındaki Belediye Meclisi binasına ve protestocuları korumakla görevlendirilen güvenlik güçlerine ateş açıldı. Olayda 1 askerin hayatını kaybettiği ve 4 askerin de yaralandığı açıklandı.
Yaralıların ikisinin subay olduğu belirtilen açıklamada, gerilimin tırmanmaması için askerlerin ateş açan kimliği belirsiz gruba karşılık vermediği kaydedildi. Gerek göstericiler gerekse güvenlik güçleri mensuplarının hayatını tehlikeye sokacak olan herhangi bir silahlı eyleme sert bir şekilde karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.
Irak’ta başta başkent Bağdat olmak üzere ülkenin güney illerinde bir haftadan fazladır devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinden en az 110 kişi hayatını kaybederken 6 binden fazla kişi de yaralandı.

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