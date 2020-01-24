Bağdat'ta Halk Amerika Karşıtı Protesto İçin Sokakta

Irak’ın başkenti Bağdat’ta iki ayrı meydanda toplanan binlerce kişi, Irak’taki Amerika askeri varlığını protesto ediyor. Protesto gösterilerinin çağrısı Şii lider Mukteda El Sadr tarafından yapılmıştı.

İran’a yakın din adamı Mukteda El Sadr, ülkedeki sadece Amerika askerlerinin değil tüm yabancı kuvvetlerin Irak’ı terk etmesini istiyor. Mukteda El Sadr’a bağlı Sadr Ordusu olarak anılan silahlı güçler 2003 yılında Irak’ta Amerika işgaline karşı en sert direnişi göstermişlerdi.

Göstericilerin özellikle Hurriya Meydanı’nda yoğun bir kalabalık oluşturdukları belirtiliyor. Irak’ta Eylül ayından bu yana devam eden ve hükümetin protesto edildiği eylemlerin düzenlendiği Tahrir Meydanı’nı özellikle bu gösteri için seçmediklerine dikkat çekiliyor.

Ellerinde Irak bayrakları ve kırmızı, beyaz ve siyah flamalar taşıyan protestocular Amerika karşıtı sloganlar atıyorlar.

Bazı göstericilerin de beyaz kefenler giydikleri gösteride “Amerika’ya hayır, İsrail’e hayır, sömürgecilere hayır” sloganları atılıyor.