HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bağdat'ta Halk Amerika Karşıtı Protesto İçin Sokakta

Bağdat'ta Halk Amerika Karşıtı Protesto İçin Sokakta

24.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta iki ayrı meydanda toplanan binlerce kişi, Irak’taki Amerika askeri varlığını protesto ediyor. Protesto gösterilerinin çağrısı Şii lider Mukteda El Sadr tarafından yapılmıştı

Bağdat'ta Halk Amerika Karşıtı Protesto İçin Sokakta

Irak’ın başkenti Bağdat’ta iki ayrı meydanda toplanan binlerce kişi, Irak’taki Amerika askeri varlığını protesto ediyor. Protesto gösterilerinin çağrısı Şii lider Mukteda El Sadr tarafından yapılmıştı.

İran’a yakın din adamı Mukteda El Sadr, ülkedeki sadece Amerika askerlerinin değil tüm yabancı kuvvetlerin Irak’ı terk etmesini istiyor. Mukteda El Sadr’a bağlı Sadr Ordusu olarak anılan silahlı güçler 2003 yılında Irak’ta Amerika işgaline karşı en sert direnişi göstermişlerdi.

Göstericilerin özellikle Hurriya Meydanı’nda yoğun bir kalabalık oluşturdukları belirtiliyor. Irak’ta Eylül ayından bu yana devam eden ve hükümetin protesto edildiği eylemlerin düzenlendiği Tahrir Meydanı’nı özellikle bu gösteri için seçmediklerine dikkat çekiliyor.

Ellerinde Irak bayrakları ve kırmızı, beyaz ve siyah flamalar taşıyan protestocular Amerika karşıtı sloganlar atıyorlar.

Bazı göstericilerin de beyaz kefenler giydikleri gösteride “Amerika’ya hayır, İsrail’e hayır, sömürgecilere hayır” sloganları atılıyor.

Görgü tanıkları yürüyüşe geçen göstericilerin Sadr’a baplı silahlı güçler tarafından korunduğunu belirtiyorlar.

Irak güvenlik güçleri Amerika Büyükelçiliği’nin de bulunduğu Yeşil Bölge ve civarındaki yolları koruma amaçlı olarakl trafiğe kapatmış durumda. Protestocuların Amerika Büyükelçilik binasına doğru yürümek isteyip istemeyecekleri henüz bilinmiyor.

Bir süre önce kalabalık bir grup Amerika Büyükelçiliği binası önünde gösteriler düzenlemiş ve elçilik binasına girmeye çalışmıştı.

Irak Parlamentosu da Amerika askerleri ve yabancı güçlerin Irak’tan çıkarılması yönünde bir karar almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Kendini takımına adayan futbol taraftarlarında tehlikeli seviyede stres görülüyorKendini takımına adayan futbol taraftarlarında tehlikeli seviyede stres görülüyor
Corona Virüsü Salgınında Gelinen Son DurumCorona Virüsü Salgınında Gelinen Son Durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Çin Seddi'ne Corona virüsü yasağı!

Çin Seddi kapatıldı!

Irak’ta bu kez ABD karşıtı protestolar başladı

Irak’ta bu kez ABD karşıtı protestolar başladı

Yunanistan’dan Türkiye'ye sert tepki: Her hangi bir saldırı olursa...

Yunanistan’dan sert tepki: Her hangi bir saldırı olursa...

Yeni sosyal medya trendi: İki blok da aynı renk mi?

Yeni sosyal medya trendi: İki blok da aynı renk mi?

"Erkek arkadaşım çoraplarını koklarken benimle birlikte ol!"

Erkek arkadaşım çoraplarını koklarken benimle birlikte ol!

Ölü rahibin sesi 3 bin yıl sonra hayata döndürüldü

Ölü rahibin sesi 3 bin yıl sonra hayata döndürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.