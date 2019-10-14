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Bağdat'ta Haşdi Şabi silah deposuna saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 10:21 | Son Güncelleme

Bağdat'ta Haşdi Şabi silah deposuna saldırı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait silah deposuna hava saldırısı düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentin Medain bölgesinde bulunan Haşdi Şabi'nin silah deposuna gece geç saatlerde silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı gerçekleştirildi. Hedef alınan yerin, milis gücüne ait en büyük silah depolarından olduğu bildirildi.

Saldırıya ilişkin Irak hükümetinden henüz açıklama yapılmadı.

Irak'ta daha önce de ülkenin çeşitli yerlerinde Haşdi Şabi karargah ve silah depoları saldırıya uğramıştı.

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Bağdat ırak

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