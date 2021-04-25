HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bağdat’ta Hastane Yangını: 82 Ölü

Bağdat’ta Hastane Yangını: 82 Ölü

25.04.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağdat’ta, Corona virüsü hastalarının tedavi edildiği bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sonrasında 82 kişi öldü, 110 kişi de yaralandı

Bağdat’ta Hastane Yangını: 82 Ölü

Irak'ın başkenti Bağdat’ta, Corona virüsü hastalarının tedavi edildiği bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sonrasında 82 kişi öldü, 110 kişi de yaralandı.

Olayda, ilk yapılan incelemelere göre hastanenin ihmali sonrasında bir oksijen tüpünün patlaması sonucu yangının başladığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi, yangın sonrası hastane yönetimini görevden aldı.

Yangında, Corona virüsüyle mücadele eden, entübe edilmiş en az 28 hastanın yaşamını kaybettiği ifade ediliyor.

Cumartesi gecesi hastanenin ikinci katında başlayan yangını söndürme çabaları sabah erken saatlere kadar sürdü. Sağlık Bakanlığı, yangından en az 200 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Çok sayıda yanmış cesedin hastane koridorlarından toplandığı olay yerindeki doktorlar tarafından aktarılırken, aileler kayıp yakınlarını arıyor.

Yangın, Irak’ta günlük Corona virüsü vaka sayılarının ortalama 8 bin civarında tespit edildiği bir dönemde meydana geldi. Bu rakamın, geçen yıl pandemi başladığından bu yana Irak’ta tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtiliyor.

Ülkede Corona virüsü nedeniyle bugüne kadar en az 15.200 kişi yaşamını yitirdi, toplamda da en 100 bin vaka tespit edildi.

Yangın sonrası, Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi, hastanenin bulunduğu bölgenin Sağlık Bakanı yetkilisinin yanı sıra, hastane yönetimindeki isimleri de görevden aldı.

El Kazimi, "Böyle olaylarda, ihmal hata değil, bu ihmalde sorumluluğu olan herkesin paydasında olduğu bir suçtur" dedi. Başbakan, olayla ilgili soruşturmanın tamamlanması için gerekli birimlere 24 saat süre verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
KKTC'den ABD'ye kınama!KKTC'den ABD'ye kınama!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

"Baron" ve "Hanımağa" çete lideri çıktı

"Baron" ve "Hanımağa" çete lideri çıktı

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Ermenistan bayrağı paylaşıp teşekkür etti! Tepki yağdı

Ermenistan bayrağı paylaşıp teşekkür etti! Tepki yağdı

Bakın kimmiş ve ne için dışarı çıkmış

Bakın kimmiş ve ne için dışarı çıkmış

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Tarihin en büyük skandalı! Merkel ifade verdi

Tarihin en büyük skandalı! Merkel ifade verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.