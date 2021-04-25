Bağdat’ta Hastane Yangını: 82 Ölü

Yangın, Irak’ta günlük Corona virüsü vaka sayılarının ortalama 8 bin civarında tespit edildiği bir dönemde meydana geldi. Bu rakamın, geçen yıl pandemi başladığından bu yana Irak’ta tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtiliyor.

Yangında, Corona virüsüyle mücadele eden, entübe edilmiş en az 28 hastanın yaşamını kaybettiği ifade ediliyor.

Olayda, ilk yapılan incelemelere göre hastanenin ihmali sonrasında bir oksijen tüpünün patlaması sonucu yangının başladığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Ülkede Corona virüsü nedeniyle bugüne kadar en az 15.200 kişi yaşamını yitirdi, toplamda da en 100 bin vaka tespit edildi.

Yangın sonrası, Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi, hastanenin bulunduğu bölgenin Sağlık Bakanı yetkilisinin yanı sıra, hastane yönetimindeki isimleri de görevden aldı.

El Kazimi, "Böyle olaylarda, ihmal hata değil, bu ihmalde sorumluluğu olan herkesin paydasında olduğu bir suçtur" dedi. Başbakan, olayla ilgili soruşturmanın tamamlanması için gerekli birimlere 24 saat süre verdi.

