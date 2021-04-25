Bağdat’ta Hastane Yangını: 82 Ölü

Irak'ın başkenti Bağdat’ta, Corona virüsü hastalarının tedavi edildiği bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sonrasında 82 kişi öldü, 110 kişi de yaralandı.
Olayda, ilk yapılan incelemelere göre hastanenin ihmali sonrasında bir oksijen tüpünün patlaması sonucu yangının başladığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi, yangın sonrası hastane yönetimini görevden aldı.
Yangında, Corona virüsüyle mücadele eden, entübe edilmiş en az 28 hastanın yaşamını kaybettiği ifade ediliyor.
Cumartesi gecesi hastanenin ikinci katında başlayan yangını söndürme çabaları sabah erken saatlere kadar sürdü. Sağlık Bakanlığı, yangından en az 200 kişinin kurtarıldığını belirtti.
Çok sayıda yanmış cesedin hastane koridorlarından toplandığı olay yerindeki doktorlar tarafından aktarılırken, aileler kayıp yakınlarını arıyor.
Yangın, Irak’ta günlük Corona virüsü vaka sayılarının ortalama 8 bin civarında tespit edildiği bir dönemde meydana geldi. Bu rakamın, geçen yıl pandemi başladığından bu yana Irak’ta tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtiliyor.
Ülkede Corona virüsü nedeniyle bugüne kadar en az 15.200 kişi yaşamını yitirdi, toplamda da en 100 bin vaka tespit edildi.
Yangın sonrası, Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi, hastanenin bulunduğu bölgenin Sağlık Bakanı yetkilisinin yanı sıra, hastane yönetimindeki isimleri de görevden aldı.
El Kazimi, "Böyle olaylarda, ihmal hata değil, bu ihmalde sorumluluğu olan herkesin paydasında olduğu bir suçtur" dedi. Başbakan, olayla ilgili soruşturmanın tamamlanması için gerekli birimlere 24 saat süre verdi.