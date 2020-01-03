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Bağdat’ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldüğü bildirildi.
Bağdat’ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldüğü bildirildi.
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03.01.2020 04:23 |
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Bağdat’ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldüğü bildirildi.
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