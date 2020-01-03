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  4. Bağdat’ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldüğü bildirildi.

Bağdat’ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldüğü bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 04:23 | Son Güncelleme

Bağdat’ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldüğü bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Bağdat Haşdi Şabi ırak

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