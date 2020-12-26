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Bağdat’ta hükümet ile Şii milisler arasında gerginlik

26.12.2020 00:00 | Son Güncelleme:
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta İran’a yakınlığı ile bilinen Şii Asaib Ehli Hak Hareketi üst düzey yetkililerinden birisinin gözaltına alınması ardından hareketin destekçileri sokağa çıktı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta İran’a yakınlığı ile bilinen Şii Asaib Ehli Hak Hareketi üst düzey yetkililerinden birisinin gözaltına alınması ardından hareketin destekçileri sokağa çıktı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise, “Gerekirse yüzleşmeye hazırız” dedi.
Irak güvenlik güçlerinin terör suçlamasıyla İran’a yakınlığı ile bilinen Şii Asaib Ehli Hak Hareketi üst düzey yetkililerinden birisinin gözaltına alınmasının ardından hareketin destekçileri başkent Bağdat’ın el-Arasat ile Filistin caddelerinde toplanmaya başladı. Gözaltına alınan yöneticinin serbest bırakılmasını isteyen Kays el-Hazali liderliğindeki Şii Asaib Ehli Hak Hareketi yandaşları daha sonra caddelerden çekilerek söz konusu yöneticinin serbest bırakılması için saa 05.00’e kadar yetkililere süre verdiği belirtildi.
ABD misyonu ve koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırlara saldırıların arttığı bir dönmede meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yapan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise Şii milisleri işaret ederek, “Gerekirse yüzleşmeye hazırız” dedi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan el-Kazımi, Irak’ın bir emanet olduğunu ve hiçbir şekilde maceraya sürüklenmesine izin vermeyeceğini ifade etti. Başbakan el-Kazımi, “Yasa dışı tarafların maceraları yüzünden, vatandaşın güvenlik güçlerine olan güvenini kazanmak için sessizce ve sakince çalıştık” ifadelerini kullandı.

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