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Bağdat’ta İngiliz merkezli güvenlik şirketine roketli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 09:09 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta İngiltere merkezli bir güvenlik şirketine roketli saldırı gerçekleştirildi.Irak güvenlik kaynakları, başkent Bağdat’taki el-Kadisiye semtinde yer alan İngiltere merkezli G4S Güvenlik Şirketine bir adet Katyuşa roketinin düştüğünü bildirdi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta İngiltere merkezli bir güvenlik şirketine roketli saldırı gerçekleştirildi.
Irak güvenlik kaynakları, başkent Bağdat’taki el-Kadisiye semtinde yer alan İngiltere merkezli G4S Güvenlik Şirketine bir adet Katyuşa roketinin düştüğünü bildirdi. Saldırı sonucu şirket binasında büyük hasar oluşurken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
İran yanlısı bazı kaynaklar ise saldırıda İngiliz askeri ile 2 Iraklı güvenlik mensubunun yaralandığını iddia etti.
Irak’ın güneyindeki Babil kentinde dün ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine lojistik sağlayan tırı hedef alan bombalı saldırıda da 1 kişi yaralanmıştı.

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